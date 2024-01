Seksuaalses väärkohtlemises süüdistatud Marilyn Manson peab tasuma süüdistaja kohtukulud

Manson esitas 2022. aasta märtsis laimamishagi, väites, et Wood ja tema sõber Illma Gore otsustasid «teda avalikult vägistajaks ja vägivallatsejaks nimetada», et «(tema) edukas muusika-, tele- ja filmikarjäär rööpast välja lüüa». 2023. aasta mais lükkas kohtunik Beaudet tagasi paljud süüdistused, sealhulgas Mansoni väite, et Wood «värbas, koordineeris ja survestas» naisi tema kohta valeütlusi tegema ja, et Wood võltsis FBI kirja.