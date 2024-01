EESTI KIRJANDUSE PÄEV ⟩ Kas Aliis Aalmannile sobivad Mari Vallisoo kingad?

Igal juhul kehastab Aalmann kultuuri järjepidevust. Asi saab klaarimaks, kui teada, et noor autor on magistritööks läbi töötanud «Eesti rahvalaulude antoloogia» neli osa. Siit see rütm ja tihe algriimilisus. Rahvaluule käivitab oma luule – arvan, et osaliselt, sest pidepunkte on rohkem.