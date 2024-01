Andrea Bocelli poeg esineb esmakordselt Eestis. Miks tasub seda kontserti oodata?

Noor itaalia laulja ja helilooja Matteo Bocelli väisab Ameerikat ja Euroopat tuuriga «A Night With Matteo», mille üheks sihtkohaks on ka Alexela kontserdimaja Tallinnas. Tuur tutvustab muusiku eelmisel aastal välja antud debüütalbumit «Matteo».

Laialdase muusikalise hariduse on Matteo saanud Itaalia, Lucca linna muusika konservatooriumist, õppides seal laulmist ja klaverimängu. Matteo kasvas üles ümbritsetuna klassikalisest muusikast, kuid teda on tugevalt mõjutanud ka lauljad nagu Frank Sinatra, Whitney Houston ning artisti suureks iidoliks on Ed Sheeran.