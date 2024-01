EESTI KIRJANDUSE PÄEV ⟩ Kultuuriminister Purga kiitis aasta kirjandusõpetajat

«Eesti kirjandus on meie rahva väärtuste kogum, eestlaste kasvamise ja kujunemise lugu. On väga oluline, et tänapäeva noored inimesed oskaksid tõlgendada ja väärtustada oma juuri. Seetõttu olen kirjanduse õpetaja ja uhke selle üle,» ütles aasta kirjandusõpetaja Anu Kell.

«Laps kohtub raamatuga esimest korda ilmselt kodus, aga sügavalt kirjandusse sukeldub ta ikkagi koolis ning siis on just kirjandusõpetaja see, kes innustab raamatut lugema, arutlema, mõistma seda, mida kirjanik on öelda tahtnud. Seega omab kirjandusõpetaja iga inimese arengus võtmerolli. Anu Kell on aastakümneid innustanud oma õpilasi armastama eesti autoreid ja kirjandust, andes neile võtme, mis võimaldab maailmast paremini aru saada. Aasta kirjandusõpetaja tiitel on tunnistus tema suurepärasest tööst,» ütles kultuuriminister Heidy Purga.