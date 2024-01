TÜHJAD PIHUD ⟩ Jimi Hendrixi bändikaaslased jäid autoritasudeta ja surid vaesuses

Noel Redding ja Mitch Mitchell mängisid bändi kolmel albumil «Are You Experienced», «Axis: Bold as Love» ja «Electric Ladyland», mida loetakse kõige olulisemate psühhedeelse roki albumite hulka. Redding ja Mitchell surid vastavalt 2003. ja 2008. aastal, kuid nende vara kontrollivad ettevõtted esitasid Sony Music Entertainmenti vastu 2022. aasta veebruaris hagi, väites, et plaadifirma võlgneb neile autoritasusid laulude eest, millel Redding ja Mitchell noorena mängisid. «Kumbki muusik ei ole oma töö eest kompensatsiooni saanud ja nad pidid surema suhteliselt vaeselt,» oli hagis märgitud.

Sony tegi endast kõik, et hagi kehtetuks kuulutataks, kuid esmaspäeval otsustas Londoni ülemkohtu kohtunik Michael Green, et lähitulevikus, tõenäoliselt 2025. aastal võib alata ametlik kohtuprotsess, mille käigus võidakse otsustada Reddingu ja Mitchelli kasuks. Reddingu ja Mitchelli vara hooldajaid esindav advokaat Lawrence Abramson ütles: «Keegi ei eita, et Jimi Hendrix oli üks parimaid, võib-olla lausa kõige parem kitarrist läbi aegade. Aga ta ei salvestanud oma laule üksinda ja poleks saavutanud sellist edu, kui kaasa poleks aidanud Noel ja Mitch.» Sony pole kohtuniku otsust kommenteerinud.