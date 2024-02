Tema püsimatu ja liikuva vaimu nähtavaks ja loetavaks väljundiks on 19 luulekogu, üheksa esseekogu, ligi 20 mõtluskirjandust esindavat tõlketeost. Kõnekas on ka tunnustuste hulk, millega Krulli on pärjatud: kaheksa kultuurikapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiat; kolm Tallinna Ülikooli kirjandusauhinda; Balti Assamblee kirjanduspreemia; Juhan Liivi ja Gustav Suitsu luuleauhinnad; Ants Orase kriitikaauhind ja Enn Soosaare eetilise esseistika auhind; Ivar Ivaski mälestusfondi stipendium, kultuurkapitali stipendium «Ela ja sära», Loomingu aastapreemia. Lisaks Eesti Vabariigilt Valge Tähe teenetemärk. Peaaegu kogu auhindade repertuaar, mis Eestis ühele humanitaarile võimalik.