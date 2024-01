«Lillekuu tapjates» säranud näitleja võib teha Oscari-ajalugu

Gladstone'i Oscari nominatsiooni teeb eriliseks tõsiasi, et ta on esimene põlisameeriklasest naine Oscarite ajaloos, kes on parima naisnäitleja kategoorias nominatsiooni saanud. Kui ta peaks Oscari võitma, saab temast ühtlasi esimene põlisameeriklasest naine, kes selle auhinna pälvinud on. Paljud usuvad Gladstone'i võitu, kuid talle pakub suurt konkurentsi Yorgos Lanthimose filmis «Vaesekesed» kartmatu rolli teinud Emma Stone.