Ameerika voogedastusplatvorm Peacock on tellinud uue seriaali «Fight Night: The Million Dollar Heist», mis vaatab tagasi Muhammad Ali poksimatšile Jerry Quarry vastu. See oluline kohtumine tähistas Muhammad Ali naasmist poksiringi pärast kolmeaastast pausi. Konkreetsemalt räägib seriaal aga erakordsest raharöövist, mis viidi läbi rikkaid ja kuulsaid kohale meelitanud spordisündmuse järelpeol.