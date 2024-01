Priitahtlik elektroonik on ühemehe teknokomandot arendanud kolm aastakümmet

«Spektrum» tähistab Out-Ori 30. tegutsemisaastat. On see maamärk juubeli puhuks või pigem lihtsalt album, mis ilmus juhtumisi ümmarguse arvu paiku?

Ega tegelikult 30 kui eesmärki tähistada plaanis olnud. Pigem sai asi alguse mõttest, et teeks vinüülplaadi. Vinüülide väljaandmine on nüüd Eestis ju väga levinud ja meil on Tartus oma vinüülitehas. Mõte idanes natuke ja ühel hetkel sai teoks. See on Out-Ori üheksas album ja 30. tegutsemisaasta langeb lihtsalt selle albumiga kokku.