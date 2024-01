Muutused tulevad: maailma suurim muusikafirma läks TikTokiga sõtta

Maailma suurim muusikafirma Universal Music plaanib eemaldada sotsiaalmeediaplatvormilt TikTok miljoneid laule, sest ettevõtted pole suutnud autoritasude asjus omavahel õiglasele kokkuleppele jõuda. See otsus tähendaks, et TikTokis ei saa enam varsti ligi pääseda Taylor Swifti, The Weekndi, Drake'i ja paljude teiste artistide lauludele.