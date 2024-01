OHHOO ⟩ Liisi Grünbergi animafilm valiti 9500 seast rahvusvahelisele festivalile

«Tänavu esitati Clermont-Ferrandi festivalile 9500 filmi, millest 64 valiti põhivõistlusprogrammi. Mul on väga hea meel, et «Miisufy» on üks nende seast,» kommenteeris äsja filmiga Sundance’ilt naasnud produtsent Aurelia Aasa. «Ootan festivali väga, sest ka «Sierra» ralli algas kaks aastat tagasi just Clermont-Ferrandi põhivõistlusprogrammist,» lisas ta. «Miisufy» režissöör Liisi Grünberg märkis: «Mul on väga hea meel, et mu debüüt on jõudnud maailma suurima lühifilmide festivali kavva.»