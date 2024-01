MATI UNT ⟩ Mis olid meie armastatud kirjaniku tähtsaimad isiklikud esemed?

Näitusel «Asjade argipäev» on väljas viis väga isiklikku eset, millega on seotud eriline lugu. Näiteks saab näha kassi kuju, mille Mati Unt kinkis Ly Undile sünnipäevaks, portfelli, mis liikus Undi käest Üllar Saaremäe kätte või teada, millise raamatusoovitusega pani Mati Unt Andrus Vaarikut elu teistmoodi vaatama.

«Üks erilisemaid esemeid on rändkarikas MUNKER, mille on meie kätte usaldanud salajane lugemisklubi MUNK,» selgitas Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino. «MUNK sai alguse ühest Mati Undi soovituslike raamatute nimekirjast, mida üks seltskond hakkaski süsteemselt läbi lugema ning üle andma ka rändkarikat MUNKER – salapärast puust raamatut, mida ehib Mait Malmsteni meisterdatud saviskulptuur. Karikas koos teiste asjadega on nüüd mõneks ajaks avalikkusele uudistamiseks välja pandud.»