Noore dokumentalisti preemia pälvisid Anna Hints ja Liis Nimik

«2023. aasta on eesti dokumentalistika jaoks olnud erakordne - dokumentaalfilmid «Päikeseaeg» ja «Savvusanna sõsarad» on saavutanud enneolematut rahvusvahelist edu, ent veelgi olulisem, need on läbi ja lõhki ehedad Eesti lood, mis tänu meisterlikule teostusele ja režissööride ainulaadsele nägemusele on saanud eesti dokumentaalfilmi visiitkaardiks, tähistades täiesti uut ajajärku meie filmikunsti jaoks,» ütleb festivali korraldaja Filipp Kruusvall. Lisades, et seda enam väärib esiletoomist, et nii Liis Nimik kui ka Anna Hints teevad nendega oma täispika dokumentaalfilmi režissööridebüüdi ja on hämmastavalt mitmekülgsed filmiloojad.