Plaadifirma vallandas Roger Watersi antisemiitlike sõnavõttude pärast

Saksamaal asuv ettevõte sõlmis 2016. aastal 80-aastase muusikuga avaldamislepingu ja pidi eelmisel aastal välja andma ka äsja uuesti salvestatud versiooni Pink Floydi 1973. aasta albumist «Dark Side of the Moon», kuid lõpuks loobus selle väljaandmisest. Uuestisalvestuse andis lõpuks välja Ühendkuningriigis asuv plaadifirma Cooking Vinyl.

Ebatavaline lepingu järsk lõpetamine on BMG vastulause Watersi lõhestavale retoorikale Iisraeli teemal, mida mõned on viimastel kuudel kritiseerinud kui antisemiitlikku.

Waters oli juba 2023. aastal Saksamaa võimudega pahuksis, kui Saksamaa politsei algatas juurdluse Watersi suhtes, sest muusik kandis Berliinis laval «natsistiilis» kostüümi. Aprillis võitis ta kohtulahingu, mis lubas tal Frankfurdis mängida pärast seda, kui linna kohtunikud olid andnud kontserdipaigale korralduse kontsert ära jätta ja süüdistanud Watersit selles, et ta on üks maailma tuntumaid antisemiite.

Campaign Against Antisemitism (CAA) usutles 2023. aastal Watersi endisi kaastöötajaid, kes väitsid, et muusik oli korduvalt halvustavalt juutidele viidanud. CAA on avaldanud ka Watersi e-kirju, milles muusik tegi ettepaneku, et tema kontsertide kohal hõljuvale täispuhutavale seale tuleks kriipsutada antisemiitlik loosung ning 2010. aasta e-kirjades soovitas ta ka publikut «pommitada» haakristide, Taaveti tähtede, dollarimärkide ja muude sümbolite kujuliste konfettidega.