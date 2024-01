«Ferrari» on sama dramaatiline kui Enzo Ferrari elu ise

Michael Mann, režissöör, kes toonud ekraanile sellise suurepärase meistriteose nagu «Heat» ja lavastanud filmid «Miami Vice», «The Aviator», «Collateral» ja «Ali», kinnitab, et «Ferrari» on eelkõige lugu inimestest, mitte autodest. Samas möönab mees, et Ferrarid on talle meeldinud sellest ajast saadik, kui ta noore ja vaese Londoni filmitudengina üht sellist esmakordselt elus nägi. Oma esimese korraliku palga sai Mann enda sõnul filmi «Thief» eest ja kulutas selle kohe ka Ferrari peale ära. «Ent filmi ei teinud ma armastusest Ferraride või autode vastu, kindlasti mitte,» kinnitab Mann, kui kohtume temaga 2023. aasta septembri esimesel päeval Veneetsia filmifestivalil, kus «Ferrari» esilinastus ja kuueminutilise aplausi pälvis.