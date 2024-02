Millised on peamised põhjused, mis vaimsele tervisele laastavalt mõjuvad?

Esiteks muidugi prügi sorteerimine. Asjad on läinud üle mõistuse keeruliseks. Tavainimene ei suuda orienteeruda, millisesse kasti tuleb panna klaaspakendid, kuhu asetada plast- ja metallpakendid, kuhu panna joogikartong, papp ja paber, tavaprügi ja biojäätmed. Tagajärjed on kurvad. Näiteks eile toodi kliinikusse patsient, kes vaevles depressiooni ja sundmõtete käes, kuna viskas vorstikile kogemata valesse kasti ja usub nüüd, et planeet hukkub tema pärast.