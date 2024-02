Juurikas. Pärast orgiat

Filipp lebas jõuetuna nahksohval ega julgenud silmi avada. Esiteks seepärast, et tundus, nagu oleks kogu maailma valu kogunenud silmamunade taha peakoopasse, teiseks sellepärast, et maailma vaatamine oleks tähendanud vaatamist tühjusse ja kolmandaks sellepärast, et Filipp Bedrosovitš ei suutnud aru saada, kes kurat oli tema püksid nõnda osavasti täis teinud, et Bulgaaria alama poeg oli tagumikkupidi nahkdiivani külge kleepunud nagu postmark.