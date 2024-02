Paavli Kultuurivabrik valiti Euroopa erilisemate kontsertpaikade hulga

«Kuigi Paavli Kultuurivabrik pole ametlikult isegi aasta aega avatud olnud, andis Liveurope meile säärase võimaluse ning seda tänu meie raskele tööle ja usaldusväärsusele. See on kiitus kogu meie tiimi vankumatule pühendumusele ja missioonitundele,» sõnas asutaja Roman Demtšenko.

Paavli Kultuurivabrik on äsja suvel avatud uus ja värske kontsertpaik ja kultuurikeskus Paavli tänava lõpus, legendaarse Paavli kaltsuka vastas. Endise kalatööstuse territooriumil paiknev oaas pakub suurepäraseid võimalusi Euroopas tuuritavatele artistidele esineda ka Eestis ning on lühikese aja jooksul tõestanud ennast tõelise staarimagnetina. Nende esimese aasta jooksul on neid külastanud artistid nagu näiteks Boy Harsher, Ewert & The Two Dragons, Sungazer, Algiers, Gameboy Tetris ja Mr. Eazi. 2024. Aastaks välja kuulutatud artistide seast leiab näiteks bändid ja esinejad nagu Godspeed You! Black Emperor, Chelsea Wolfe, William Basinski ja paljud teised.