MIS JUHTUS? ⟩ Netflix otsustas valmis tehtud ulmefilmi prügikasti visata

«Raske on endalt küsida, kas sellest olukorrast on midagi õppida. Sellist asja juhtub nii harva,» selgitas Bajaria. «Peab meeles pidama, et sellise filmi tegemiseks tuleb kokku 100-150 inimest, kelle vahel on tugevat keemiat ning loomingulist kirge, aga ometi ei kuku kõik sedasi välja, nagu tahaks. Selle konkreetse projektiga tekkis tootmise käigus palju probleeme ja kõik tundsid, et õigem oleks jätta see lõpetamata ja teha tulevikus koos midagi muud.»