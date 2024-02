Režissöör Alexander Payne, kes tõusis juba 90ndatel Ameerika sõltumatu kino tippude hulka, tõukub just sellisest olukorrast oma uues draamas «Mahajäänud». Nii õpilastes kui kolleegides põlgust tekitav antiikkirjanduse professor Paul Hunham (Paul Giamatti) on sunnitud pühade ajaks kooli jääma isepäise õpilase Angusega (Dominic Sessa). See on nagu mõnest Salingeri jutust laenatud situatsioon, mille Payne vormib üheks aasta teravmeelsemaks ja südantsoojendavamaks draamaks. See on tõeline jõuluime: ennast internaatkooli viimaseks põhimõttekindlaks keisriks pidav õpetaja saab võimaluse liikuda jõulutulede kumas lunastuse poole.