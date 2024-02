The Smile ilmus publiku ette üsna ootamatult Glastonbury festivalil aastal 2021 ning sestpeale on nad püüdnud edukalt säilitada üllatusrikkust ja mõistatusi. Intervjuusid nad põhimõtteliselt ei anna ning publikuga suhtlevad ähmase sõnumi ja kitarrikesksest ängist kantud muusika kaudu. Muidugi on Radioheadi meestel väga raske mitte sarnaneda Radioheadiga, aga seda nad üritavad. Kuigi on päevselge, et kellele meeldib abstraktne ja eklektiline Radiohead, sellele meeldib ka abstraktne ja eklektiline The Smile. Trio teine album, jaanuari lõpul ilmavalgust näinud «Wall of Eyes» on tänavusest plaadilõikusest kindlasti kriitikute lemmik.