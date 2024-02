AK ⟩ Kirjanik joonistab leina ja räägib nii, nagu seda polekski

Anti Saare «Puu põndakul» tutvustus ütleb, et see on raamat sellest, kuidas kirjanik joonistab puid. See on väga täpne kirjeldus, sest raamat koosneb kümnetest puupiltidest, pliiatsijoonistustest, mis on autori enda tehtud. Pealegi väga hästi. Lausa nii hästi, et fookus võib kogemata minna tekstilt hoopis sellele, et muidu kirjutajana tuntud inimene on joonistama hakanud.