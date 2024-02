Ma vist ei saaks pretendeerida muusikakriitiku loojuva kuulsusega ametinimetusele, kui ütleks, et kõik see, mida Alikal on olnud meile pakkuda, on igati super. Kuulasin tema omanimelise (läbivate suurtähtedega) debüütplaadi ka enne sule tindipotti kastmist üle, koos kõikide teiste nominentidega – eks ikka selleks, et tekiks tervikpilt. Tervikpilt tekkiski ja selline, et ALIKA asetus kuulatutest pigem tabeli teise poolde.