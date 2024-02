Endine keskkonnaminister Tõnis Mölder paljuräägitud metsafilmist: head lahendust see ei pakkunud

Eesti kultuuriloos on vähe filme, mis keskenduvad konkreetsele ühiskonna valupunktile. Režissöör Martti Helde film «Vara küps» on selles valdkonnas üks selge ja positiivne erand. Ühiskonna konfliktist filmi tehes tuleb arvestada, et osadele sinu film meeldib ja teistele kohe kindlasti mitte. Seega kriitikuid jagub ning neid oli isegi enne filmi esilinastust, kui Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit soovis filmi «Vara küps» antud kujul keelustada. Võtan julguse kokku ning «arvustan» antud filmi.