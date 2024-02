Peedu Kassi sõnul arenes mõte ühisest kontserdist tema peas juba ammu. «See mõte küpses päris mitu head aastat. Sellele eelnes võimalus mängida tšellist Theodor Singiga duot. See oli kuskil pandeemia algusaegadel, kui saime teha ühe lühikese kontserdi. Meie proovid ei tahtnud aga ära lõppeda ja seda just heas mõttes. Me saime aru, et ühelt poolt erineva nn päevatööga või žanriväljundiga inimestel võib olla siiski väga palju ühist,» rääkis Peedu Kass.