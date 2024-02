Tõnis Mägi: Universumis kõlgub suur kive täis õhupall ja meie oleme seal sees!

Pärast Mägi 75. aasta väljamüüdud juubelikontserti Alexela Kontserdimajas, on Tõnis otsustanud uut albumit esitada Tartus, kus ka plaat loodud sai. Tartu Clockwork Studios salvestatud uus looming tuleb ERMis esitusele ja on salvestatud sõpradega - Ain Agan, Andre Maaker, Mihkel Mälgand ja Toomas Rull.

Värske albumi «Ajapendel» kohta lausub Tõnis järgmist: «Uue plaadi idee sündis pooleldi unenäolise taipamise tulemusel. Tajusin, et Universumis oleks justkui üüratult suur väljaveninud õhupall, milles palju erinevaid kive. Need kivid oleme meie-teravad, siledad, krobelised, kaunid.. See kile või õhupall pendeldab-kiigub. Aeglaselt. 50 aastat ühele poole, pool sajandit teisele poole. Ning nii nagu kiikudes ikka, enne kui teisele poole pendeldada, jääb kiik hetkeks seisma...Ning kõik kivid (inimesed) on puntras koos. On ebamugav, talumatu, kuid siis liigub ajapendel edasi..»