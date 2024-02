Kas režissöör on ohus? Võimuvastane uus «Meister ja Margarita» film kogub Venemaal populaarsust

Režissöör Mihhail Lokšin (Michael Lockshin) on Ameerikas sündinud venelane, kelle esimene mängufilm «Hõbedased uisud» jooksis 2020. aasta lõpus ka Eesti kinodes. Ameerika kodanikuna kogeb Lokšin oma «Meistri ja Margarita» filmiversiooni pärast praegu Venemaa riigivõimu pooldavate propagandistide rünnakuid. Venemaal on film teeninud kinokassades miljoneid.

Üks filmiga seotud inimene, kes soovis anonüümseks jääda, ütles Varietyle: «Selle filmi jahmatav edu ning selles leiduv kriitika autoritaarse võimu vastu on häirinud parempoolseid inimesi ajal, mil Venemaa president Vladimir Putin on võtnud kasutusele meetmeid võimuvastasuse suhtes.»