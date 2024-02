VAATA ⟩ Eesti Muusikaauhinnaga pärjatud Mari Kalkun saatis eestlastele liigutava sõnumi

Janar Ala kirjutas Postimehes «Stoonia lugudest» nõnda: «Parimaks folgiplaadiks tunnistati Mari Kalkuni «Stoonia lood». Üksjagu sellest räägiti, vist Euroopas isegi rohkem kui siin. Muusikas on kasutusel terminid nagu post-rock, post-metal jne. Neid iseloomustab seegi, et lisaks rokile või metal‘ile olemuslikule on helipilti edukalt integreeritud ka midagi, mida nimetakse helimaastikuks. Vahetevahel lõpeb see sellega, et too rokile või metal‘ile iseloomulik kaob sootuks. «Stoonia lood» on ka sedasorti tekstuurile ja detailidele tõsisemat tähelepanu pöörav maastikuline muusika, post-folk siis ilmselt.»