TÜSSAMINE ⟩ Muusikafestival on esinejatele suvest saati tuhandeid võlgu

Hertfordshire'is Inglismaal toimuv muusikafestival Standon Calling on aastate jooksul lavale toonud maailmakuulsaid artiste, kuid on nüüd jänni jäänud esinejatele tasu maksmisega. Eelmise aasta juulis toimunud festivalil üles astunud artistid, aga ka toitlustajad on pettunud, et nad pole oma panuse eest raha saanud, seda enam et Standon Calling on alustanud tänavuse festivali piletite eelmüüki.