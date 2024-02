Karjääri lõpp? HBO vallandas hittseriaalist Venemaaga seotud näitleja

Populaarse teleseriaali «Valge lootos» tegijad on otsustanud Miloš Bikovići seriaali kolmandast hooajast välja kirjutada pärast seda, kui Ukraina kritiseeris valikut, sest Serbia näitlejal on sidemed Venemaaga. HBO pressiesindaja sõnul on plaan «Bikovići tegelaskuju asemel kirjutada uus roll».