Suri ikooniline punkar ja helilooja

Wayne Kramer, kitarrist, kes lõi MC5 – USA ajaloo ühe tooreima, mõjukama ja poliitiliselt kaasatud bändi – suri 75-aastaselt. Tema Instagrami leht teatas uudisest: «Wayne S Kramer. Rahu olgu sinuga. 30. aprill 1948 – 2. veebruar 2024».

MC5 ehk Motor City 5 saavutas kiiresti edu ja sõlmis 1968. aastal lepingu Elektra Recordsiga. Nende debüütalbum «Kick Out the Jams» ilmus järgmisel aastal: otsesalvestus Detroidi Grande Ballroomist, kus bänd oli omale esmakordselt nime teinud.

Bänd oli uhke oma töölisklassi juurte üle ja oli algusest peale laetud revolutsioonilise innuga. Krameri hämmastavalt raskest kitarrisaundist toidetuna said sõnad «Kick out the jam», mida albumi nimiloos hüüti, vastupanu sünonüümiks ja näitasid teed 1970. aastate punkroki skeenele.

Bänd hüppas Atlantic Recordsi juurde ja andis 1970. aastal välja oma esimese stuudioalbumi «Back in the USA», millele järgnes järgmisel aastal «High Time». Kõik ansambli albumid olid ärilised ebaõnnestumised, mistõttu pankrotis ja uimastitega pahuksisse sattunud bänd lagunes juba 1972. aastal.

Kramer jätkas oma muusikukarjääri ühes uimastiäriga ja ta mõisteti neljaks aastaks vangi pärast 1975. aastal toimunud reidi. Pärast vabanemist 1979. aastal liitus ta funk-rokk bändiga Was (Not Was) ja oli trubaduur New Yorgi põrandaaluses muusikaskeenes.

Suure osa 1980. aastatest veetis Kramer tähelepanu alt väljas, töötades peamiselt puusepana. 1990. aastate keskel hakkas ta taas muusikat välja andma kui sooloartist ja sõlmis lepingu punk-plaadifirmaga Epitaph Records.

MC5 bändikaaslased surid millalgi 1990. aastate alguses ja keskel, kuid 2001. aastal moodustas Kramer supergrupi, et esitada MC5 muusikat. Teiste seas kuulusid bändi algusaastatel ka Ian Astbury ansamblist Cult ja Lemmy Kilmister Motörheadist. Ehkki bändi koosseis muutus ja ei säilinud nõnda staariderikkana, taaselustati MC5 kontsertbändina.

Sel aastal avaldas Kramer oma mälestusteraamatu «The Hard Stuff:The Hard Stuff: Dope, Crime, the MC5 and My Life of Impossibilities».