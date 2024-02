Suri skulptor Rait Pärg

Lahkunud on skulptor Rait Pärg. Rait Pärg sündis 2. juunil 1966. aastal Pärnus. Pärast Pärnu I keskkooli lõpetamist õppis Pärg aastatel 1981–1985 Tartu kunstikoolis kivi kunstilise töötlemise erialal ja aastatel 1985–1994 Tallinna Kunstiülikoolis skulptuuri eriala. Näitustel alustas aktiivset osalemist 1989. aastal, mil esimeseks avalikuks esinemiseks oli osalemine noorte kunstnike näitusel Tartus. Esimene isiknäitus toimus 1992. aastal Pärnu Koduloomuuseumis ja samal aastal osales Pärg ka Eesti Kunstike Liidu kevadnäitusel Tallinnas. Lisaks õpetamisele Pärnu kunstikoolis, Vabakoolis ja Saksa tehnoloogiakoolis töötas Rait Pärg aastakümneid vabakutselise kunstnikuna ning keskendus skulptuuri- maali- ja ruumikujunduse loomele. Pärg on osalenud paljudel Eesti ja rahvusvahelistel puu-, lume-, jää- ja liivaskulptuuri sümpoosionidel. Materjalidest kasutas Pärg loomingus lisaks liivale, lumele, jääle ja puidule ka pronksi, alumiiniumit, dolomiiti, graniiti, vaha ja betooni.

Rait Pärg on eelkõige tuntud Pärnu ranna kuursaali kõrval muusikat mängiva Raimond Valgre kuju ja Valgerannas asuva armastuse ausamba autorina. Ta on olnud skulptuuriga seotud festivalide ja ürituste väsimatu korraldaja ja eestvedaja ning osalenud arvukatel jää- ja liivaskulptuuride festivalidel ning võistlustel nii Eestis kui mujal maailmas. Pärja tehtud on ka Pärnus Kanali tänaval asuv mälestusmärk Eesti kroonile ja Vallikraavi ääres paiknev mälestusmärk surnud kaladele. Samuti ka Rääma kooli vilistlaste pink ja Jakobsoni pargi keeruga pingid Pärnus ning Pärnu linnapilti kaunistavad teokarbikujulised tänavatõkked. Tema loodud on Rannapargi skulptuuride allee ja ta on hoolt kandnud sellegi eest, et kõik Pärnu linna skulptuurid oleksid puhtad ja hoitud.