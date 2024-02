Ilus oli, aga otsa sai: kultustelesarja viimane hooaeg murrab fännide südame

«Curb Your Enthusiasm» läks esmakordselt HBO eetrisse 2000. aasta oktoobris ning sai kriitikute ning vaatajate vaimustunud vastuvõtu osaliseks. Sari on saanud 47 Primetime Emmy nominatsiooni, sealhulgas kümnel hooajal üheteistkümnest nomineeriti see väljapaistva komöödiasarja auhinnale. «Curb» võitis 2002. aasta Kuldgloobuse auhinna parima telesarja eest. Sari jooksis kaheksa enamjaolt järjestikust hooaega kuni 2011. aastani ja jätkus üheksanda hooajaga 2017. aastal. Kümnes hooaeg jõudis eetrisse 2020. aastal ja üheteistkümnes hooaeg 2021. Sarja pikendati kaheteistkümnendaks ja viimaseks hooajaks, mis jõudis ekraanidele 4. veebruaril 2024.