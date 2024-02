PILDID ⟩ Armastatud Eesti filmitegijat üllatati 90. sünnipäeva puhul lillede ja kringliga

«Täna tähistab Andres Sööt oma 90. sünnipäeva! Sööt on alati olnud tagasihoidlik, kuid tema panus Eesti dokumentaalfilmide pärandisse on hindamatu,» kirjutas Edith Sepp Facebookis. «Ta on jäädvustanud eestlaste igapäevaelu ja filminud nii merel, mägedes, saartel kui ka jääl, kasutades tehnikat, millega paljud teised ei suudaks täna hakkama saada. Üllatasime vanameistrit juba reedel kringli, lillede ja ministri Heidy Purga tänukirjaga ning veetsime aega teed juues ja filmidest rääkides.»