SUUR VÄLISMAA SEIKLUS ⟩ Eesti kunstnik Diana Tamane lööb Jaapanis laineid

Tamane viibib hetkel 6-nädalases residentuuris Jaapanis, Paradise AIR residentuuris, mis asutati 2013. aastal endisessse hotelli. Paradise AIR pakub nüüd kunstnikele peatumispaika, et keskenduda loomisele, tutvuda Jaapani kultuuri ja kunstieluga ning et jagada oma loomingut kohaliku kogukonnaga.

Residentuuri ajal avab Diana Tamane näituse Kanzan galeriis. Kanzan galerii on Tokios asuv peamiselt kaasaegse fotograafiale ja videole pühendunud galerii, mis alates 2016. aastast korraldab kohalike ja rahvusvaheliste kunstnike näitusi. See on Tamane jaoks esimene näitus Jaapanis.