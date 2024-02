VIDEO ⟩ Vaata hommikumantlis Kylie Minogue'i reaktsiooni Grammy võidule

Minogue'i jaoks on see võit eriti rõõmustav aga põhjusel, et popstaar on varasemalt võitnud vaid ühe Grammy ja see oli tervelt 20 aastat tagasi, kui Minogue pälvis selle auhinna parima tantsuloo kategoorias lauluga «Come Into My World». Minogue postitas uue võidu kohta ka sotsiaalmeediasse video, milles on näha, et popitäht oli võidust kuuldes riietusruumis. Kuuldes, et temast on saanud kahekordne Grammy-võitja, hakkas hommikumantlis Minogue ekstaatiliselt toas ringi hüppama.