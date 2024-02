Grammy-auhinnad 2024: unustatud püksikud ja ajalooline võit

Mõneti polnud see eriti üllatuslik, et Taylor Swift taas õhtu ihaldatuima auhinnaga koju jalutas. 2022. aasta lõpus ilmunud «Midnights» oli sedavõrd kolossaalne album, et debüteeris Billboardi edetabelis sedavõrd uskumatu pauguga, hõivates kõik esikümne kohad samal ajal, et mõistetavalt oligi raske sellele albumile konkurentsi pakkuda.