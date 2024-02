Kunstnik, kes ei lasknud nõukogude võimul ennast segada

Filmid olid tal muidugi kõike muud kui stereotüüpsed. Vähemalt need filmid, mida ta luges n-ö enda filmideks, ja selles mõttes võiks tema debüüdiks lugeda «Kadunud esivanemate varje»(1964). Tema filmid on talle ainuomased ja nagu ta ise on öelnud, kui proovida teda matkida, ollakse kadunud. See võib tõsi olla.