Pillifondi galast on aastatega kujunenud oodatud muusikasündmus, mis tutvustab ühteaegu nii pillifondi instrumente kui ka neil mängivaid suurepäraseid Eesti muusikuid. Keelpillihuvilisele, aga ka laiemale publikule, on see kontsert ainulaadne võimalus süveneda haruldaste instrumentide peentesse kõlanüanssidesse. Tänavune kava viib kuulajad kaugetele ja põnevatele heliradadele.