GALERII ⟩ Esimesed kuumad kaadrid Priscilla ja Elvise metsiku armuloo filmist

«Priscilla» on rahvusvahelises filmiajakirjanduses soojalt vastu võetud kuigi Coppola film tänavu ühtegi Oscari nominatsiooni ei saanud. «Coppola loodud portree on kütkestav… See film räägib paljuski Elvise düsfunktsionaalsest loomusest ja Priscilla tagasihoidlikust väärikusest ning julgusest tema kõrval olles.» (Peter Bradshaw, The Guardian) «Coppola filmi südikus seisneb selles, et ta on hoidunud ebausutavatest dramaatilistest mängudest ja keskendunud peategelaste avamisele objektiivselt, justkui loeksime kellegi päevikut.» (Owen Gleiberman, Variety)