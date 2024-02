INTERVJUU ⟩ Dire Straitsi loomingut elus hoidev bändiliige: publik soovib meie muusikat endiselt kuulata

Paljude maailmakuulsate muusikutega koostööd teinud saksofonisti näeb koos vanu hitte esitava The Dire Straits Experience’iga veebruaris esinemas Eestis.

Külastate The Dire Straits Experience’iga 18. veebruaril Tallinna. Millised on ootused?

Ootan, et sellest tuleb fantastiline show, mida publik saab nautida. Loodan, et see nii läheb.

Dire Straitsi muusikat võib nimetada surematuks, lisaks on bänd valitud rock’n’roll’i kuulsuste halli, kuhu on võimalik saada mitte varem kui 25 aastat pärast esimese heliplaadi ilmumist. Mis on selle ansambli fenomen?

See on Marki (Dire Straitsi liidri Mark Knopfleri – M. M.) produktsioonitöö vili, tänu millele peab tema muusika ajaproovile vastu.

Seda küsimust on mulle palju esitatud. Arvan, et nii Dire Straitsi kui ka teiste samasse perioodi kuuluvate, 1980. aastate bändide muusika muutub omaette klassikaliseks muusikaks. Inimesed kuulavad Beethovenit ja teisi klassikuid. See, mida publiku puhul näeme – et minuealised, sinuvanused ja ka meist palju nooremad tulevad endiselt meie muusikat kuulama –, on suurepärane.

Kui suur või väike on muusikaline vabadus kujundada enda ja võib-olla ka teiste partiisid sellise autori ja liidriga, nagu oli Mark Knopfler ansamblis Dire Straits?

Üks oluline asi koos Dire Straitsiga mängides oli see, et meil oli muusikaline vabadus. Me ei mänginud igal kontserdil samamoodi. Vahel liikus muusikapala mingis teises suunas – Mark muutis suunda ja meie liikusime temaga kaasa. Nii see töötas ja püüdsime seda vabadust hoida.

Meil olid bändis suurepärased muusikud ja see oli ka põhjus, miks olime edukad ning publik tahab tänaseni meid näha. Nii et see element, muusikaline vabadus, muutub iga kontserdiga. See hoiab nii publikut kui ka bändi värskena. Arvan, et muusikas on see väga oluline.