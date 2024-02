Vihane Tallinna nelik andis välja sünge videosingli

EP esiksingli «Hands of Desire» video viib vaataja elu süngemate emotsioonide poole. Võimsad, kuid rusuvad kaadrid, mis kajastavad situatsiooni, mida peavad kogema tänapäeval paljud.

EP «Harmony of Discordance» keskendub võimu kuritarvitamisest tulenevatele tarbetutele kannatustele ja võitlusele ellujäämise eest, suunates tähelepanu ümbritsevale keskkonnale, mis on liiga enesekeskne ja kannab vastutuse koormat. Seda kõike tänapäeval, mil võiksime olla paremad, teha paremini.

Bändi ajaloo jooksul on jagatud lava tuntumate nimedega nagu Tragedy, Comeback Kid, Trap Them, Hexis, P.L.F., Rotten Sound ja on tuuritatud Soomes, Baltikumis ning Kesk- ja Ida-Euroopas.