Tagakiusatud kirjanik Akunin: selle inimrämpsu kartmine oleks kuritegu enda vastu

Kumbki eksiilis elav kirjanik on varemgi teravalt hukka mõistnud Venemaa kallaletungi Ukrainale, kuid nüüd puhkenud skandaali järel teatas kirjastus AST, et lõpetab Bõkovi ja Akunini teoste väljaandmise, hulk raamatupoode korjas nende raamatud müügilt ning nüüdseks on Akunin, kodanikunimega Grigori Tšhartišvili kantud Vene finantsjärelevalve ekstremistide ja terroristide nimekirja.