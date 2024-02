Ka tema näitus «Võlukunst on mõnikord väga lähedal eimillelegi» on äärmiselt liikuv ja liigutav, kuid pigem psüühilises vallas. Siin on tegemist puhtalt vaimse rännakuga, kuigi näitust luues on kunstnik palju rännanud ka füüsilises maailmas. See kuulub paratamatult tema eluviisi juurde.