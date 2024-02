Jääääre Jaan Sööt: ma kohe ei uskunud ajakirjanikku ja panin toru ära

Ehkki Jäääär on tegutsenud 33 aastat, läheb bändil praegu Söödi sõnul hästi. «Me anname praegu selliseid kontserte, kus mängime oma lugusid rokilikumas võtmes. Vennaskonna Anneli Kadakas aitab meid trummimänguga ja kasutame elektrikitarre. Tartus üks selline kontsert juba toimus, see läks väga meeleolukalt ja rahvarohkelt. Bändil on hea energia ja muusikaline vorm püsib hästi. Üllatav, kui ruttu aeg on läinud, 21. jaanuaril saime 33-aastaseks.»