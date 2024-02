Petturid meelitavad nüüd inimesi lõksu juba teatripiletitega

Politsei- ja piirivalveamet andis oma Facebooki kontol teada järgmist: INFOTEADE: Mees andis teada, et tutvus Badoo kohtinguäpis neiuga, kes kutsus meest teatrisse ning saatis talle lingi, kust ta saaks pileti osta. Õnneks sai mees aru, et tegemist on võltsitud veebilehega.