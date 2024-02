Varasemalt oleme harjunud, et ERRi juhid on ka mingis plaanis vaimsed liidrid või intellektuaalid. Praegu tundub, et administraatorid on rahvuslikult olulise kultuuriinstitutsiooni lihtsalt märkamatult üle võtnud ja et see sobibki erakondadele paremini. Järgmisel nõukogu koosolekul kuuldavasti räägitaksegi jõukohasematel teemadel, kuuldavasti on päevakorras Varro Vooglaiu algatatud teema mitu sugu Eestis on, kas kaks või rohkem?