LÄKS ÜLE PIIRI ⟩ Taylor Swift ähvardab teda jälitava tudengi kohtusse kaevata

Eralennukiga reisiv Taylor Swift ei taha, et tema lennuinformatsiooni ei nuhitaks. Kas asi on selles, et ta pelgab võimalikke jälitajaid või ta ei taha, et inimesed tema eralendude CO2 jalajälje peale?

Kuulsate inimeste eralennureise jälgiv 21-aastane tudeng Jack Sweeney kurdab, et Taylor Swifti juristid on ähvardanud ta kohtusse kaevata. Seda põhjusel, et Sweeney jagab avalikult informatsiooni popstaari lendude kohta, laulja juristid aga leiavad, et see on lubamatu ja ahistav jälitamine. Vasturünnaku põhjus võib aga peituda milleski muus.