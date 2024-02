LEGENDIDE SUVI ⟩ Tartus annab kontserdi Modern Talkingu laulja Thomas Anders

Tänapäeval mäletavad või teavad vähesed, et Thomase pärisnimi on Bernd Weidung. «Ainult lähedased kutsuvad mind nimepidi,» naerab Thomas, meenutades lennujaamades olukordi, kus töötajad on šokis, kui kuulus laulja esitab «kellegi teise» nimel isikut tõendava dokumendi. «Ühel päeval, kui ma supermarketis oste tegin, andsin oma krediitkaardi. Ametnik kõhkles minuti ja seejärel kuulsin teda telefoniga rääkimas: «Meil on suur probleem. Minu ees on laulja Thomas Anders mingi varastatud krediitkaardiga…».»