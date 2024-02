Venemaal välisagentideks kuulutatud rokkbänd esineb koos sümfooniaorkestriga Tallinnas

Viimati kuus aastat tagasi Eestit koos sümfooniaorkestriga külastanud menukas rokkbänd Bi-2 naaseb siia taas oma ülipopulaarse orkestri-kontseptsiooniga. Võimsat muusikalist seadet, mis on võitnud nii publiku kui ka kriitikute poolehoiu, ilmestab kontserdi salapärane atmosfäär luksusliku lavakujunduse ja suursuguste kostüümidega.

Bi-2 on 1980ndate lõpus Valgevenes moodustatud rokkbänd. 1990. aastad veetsid bändiliikmed valdavalt Iisraelis ja Austraalias, kuid 1999. aastal kolis bänd Moskvasse. Bi-2 lood vallutasid sealseid raadiojaamu, millele järgnevalt sai bänd koheselt üldtuntuks.

2003. aastal alustas Bi-2 projektiga, mis hõlmas esinemisi sümfooniaorkestriga ning mille jaoks muudeti bändi looming suurejoonelisele kontseptsioonile kohaseks. Bi-2 andis 2008. ja 2009. aastal esmakordselt koos sümfooniaorkestriga ülimenukad kaks kontserti täissaalidele Tallinna Linnahallis, mida saatsid paljude siinsete kriitikute ülistavad sõnad. Praeguseks on bänd teinud koostööd parimate rahvusvaheliste orkestritega, mille tulemusel on ilmunud neli stuudioalbumit.

Bi-2 on välja andnud üksteist stuudioalbumit. Üle kolmekümne tegevusaasta jooksul on bänd teinud koostööd artistidega nagu Oxxxymiron, BrainStorm, John Grant. Tänapäeval mööda maailma tuuritav bänd andis 2023. aastal üle 60 kontserdi 30 riigis. Unibet Arenal kõlavad bändi hitid kõigilt Bi-2 albumitelt, sealhulgas 2022. aasta sügisel ilmunud uuelt plaadilt «Hallelujah».

Alles jaanuari lõpus kirjutas Postimees sellest, et Kreml nõuab Tais vahistatud Vene-Valgevene rokkbändi Bi-2 liikmete väljaandmist ning ansambli laulja on juba kuulutatud Venemaal nn välisagendiks. Inimõigusühendus Human Rights Watch kutsus üles Tai valitsust Bi-2 liikmeid Venemaale mitte välja andma, öeldes, et ansambli seitse liiget langeks Venemaale saatmise korral tagakiusamise ohvriks.